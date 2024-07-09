اليوم.. بداية موجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة كبداية لموجة شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

نشاط رياح

كما يشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية خفيفة علي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء.

ورياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 80 إلى 90 % للعظمى ومن 35:50% للصغرى.

درجات الحرارة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 29 وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25 درجة، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 28 درجة.