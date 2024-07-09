اليوم.. محاكمة الطفل المتهم في قضية شقيق كهربا ورضا البحراوي

تنظر محكمة جنح الطفل المنعقدة بمحكمة الأميرية، اليوم الثلاثاء، نظر محاكمة الطفل المتهم في قضية اعتداء شقيق اللاعب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، على المطرب الشعبي رضا البحراوي.

الحبس عامين لشقيق كهربا

قضت محكمة جنح المعادي، اليوم الأحد، بالسجن عامين ضد "علي فتحي عبد المنعم"، شقيق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، فى اتهامه وآخرين، بالتعدي على المطرب الشعبي رضا البحراوي وتكسير سيارته.

منطوق الحكم

وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة قضت بالحبس عامين ضد المتهم في اتهامه بالبلطجة وإتلاف محتويات باخرة سياحية، وبراءة في اتهامه بالتعدى على مطرب المهرجانات "رضا البحراوى"، للتصالح، كما قضت بالحبس ٣ أشهر للمتهم الثاني في اتهامه بحيازة "سلاح أبيض".

دفاع البحراوي

وقال دفاع رضا البحراوي إن موكله تصالح في محضر الجلسة، وأمام جهات التحقيق بشكل رسمي، حيث تنازل عن اتهامه بالسب والقذف وكسر سيارته، وأضاف أن هنالك اتهامات لا تسقط بالتصالح وهي البلطجة والتعدي على منشأة سياحية.

عرض المتهمين على الطب الشرعي

وأمرت النيابة بعرض المتهم واثنين آخرين على الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات من عدمه، ووجهت النيابة لهم تهم الاعتداء وتحطيم ملكية خاصة والسب والقذف وإثارة الذعر بين المارة والبلطجة، وأمرت بحبسه واثنين آخرين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

التحقيق مع شقيق كهربا بسبب البلطجة

وجاء في التحقيقات الأولية، أن شقيق كهرباء كان من ضمن المدعوين بأحد الأفراح، التي كان يحييها البحراوي، وأثناء دخوله للفرح لم يحيه البحراوي بالنهج المتبع في الأفراح، مما أثار غضب وحفيظة الأخير، فترصد له أثناء خروجه ونشبت بينهم مشادة كلامية، وقام بسبه وكسر زجاج السيارة الخلفي له بمعاونة اثنين من أصدقائه.

وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارة ملك المجني عليه لفحصها من قبل لجنة فنية، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة واستدعاء شهود العيان، وباشرت التحقيق مع المتهم.

بلاغ الواقعة

تلقى قسم شرطة المعادي، بلاغًا من مطرب المهرجانات رضا البحراوي أفاد فيه، أن شقيق محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب النادي الأهلي تشاجر معه بدائرة القسم.

وقال في المحضر إنه بعد انتهائه من فقرة غنائية، على باخرة عائمة، وأثناء خروجه فوجئ بشقيق «كهربا» ومعه عدد من الأشخاص يسبونه وقاموا بكسر زجاج السيارة الخلفي، وحرر محضر بالواقعة، وألقت الأجهزة الأمنية بالمعادي، القبض على شقيق لاعب كرة القدم محمود عبدالمنعم كهربا، لاتهامه بالتعدي على الفنان رضا البحراوي.