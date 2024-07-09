بعد قليل.. استئناف حسين الشحات على حبسه في ضرب وسب الشيبي

تنظر محكمة جنح مستانف مدينة نصر المنعقدة بالتجمع الخامس، بعد قليل، أولى جلسات استئناف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي على حكم حبسه سنة مع الإيقاف وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية، بتهمة التعدي بالسب والضرب على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي

يذكر وأن أصدرت محكمة جنح مدينة نصر حكمها على لاعب الأهلي حسين على الشحات بالقضية رقم 763 لسنة 2024، في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي المغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوي.

وشمل الحكم بحبس حسين الشحات سنة وغرامة مائة ألف جنيه، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، كما قضت بحرمان اللاعب من أي منصب داخل أي نادي رياضي.

يذكر أن النيابة العامة، أحالت فى وقت سابق، لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، إلى محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، بتهمة التعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي