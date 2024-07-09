شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة ورفح ودير البلح

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، جراء سلسلة غارات شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة أنباء "وفا" بأن عدة أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا في مدينة دير البلح وسط القطاع. كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق غرب مدينة رفح، وتعرض محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة ومدرسة في النصيرات لغارات عنيفة.

وذكر مصادر صحية في المستشفى المعمداني أن جيش الاحتلال أجبر الطواقم الطبية على إغلاق المستشفى بعد تعرض محيطه لإطلاق نار كثيف من الطائرات المسيرة، ما أجبر النازحين والمرضى على المغادرة، مما عرضهم لخطر كبير.

منذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 38،193 مواطنًا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87،903 آخرين. ولا تزال الحصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.