إصابة شاب وثلاثة أطفال بشظايا رصاص الاحتلال في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس

الثلاثاء 09/يوليو/2024 - 03:58 ص

أصيب شاب وثلاثة أطفال، فجر اليوم الثلاثاء، بشظايا رصاص حي أطلقته قوات الاحتلال في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الإصابات شملت شابًا وثلاثة أطفال، جميعهم أصيبوا بشظايا رصاص في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

وذكرت مصادر محلية أن مواجهات واشتباكات "عنيفة" اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، حيث قامت بعمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت بناية سكنية في منطقة المساكن الشعبية بمدينة نابلس، ما زاد من حدة التوتر والمواجهات في المنطقة.