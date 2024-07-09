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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة شاب وثلاثة أطفال بشظايا رصاص الاحتلال في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أصيب شاب وثلاثة أطفال، فجر اليوم الثلاثاء، بشظايا رصاص حي أطلقته قوات الاحتلال في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني،  بأن الإصابات شملت شابًا وثلاثة أطفال، جميعهم أصيبوا بشظايا رصاص في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

وذكرت مصادر محلية أن مواجهات واشتباكات "عنيفة" اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، حيث قامت بعمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت بناية سكنية في منطقة المساكن الشعبية بمدينة نابلس، ما زاد من حدة التوتر والمواجهات في المنطقة.

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