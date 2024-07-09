قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة طولكرم بعدد كبير من الآليات العسكرية للاحتلال وجرافاته الثقيلة التي دخلت المدينة من الجهة الغربية، تحت غطاء من الطائرات الاستطلاعية التي كانت تحلق بكثافة على ارتفاع منخفض.

وأضافت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، أن الدوريات الإسرائيلية جابت شوارع المدينة، بما في ذلك شارع مسجد المرابطين، ودوار العليمي "المحاكم"، ودوار خضوري، ومحيط مستشفى الإسراء التخصصي، وشارع نابلس، والحي الشرقي، متوجهة نحو الأحياء القريبة من مخيم طولكرم.

كما قامت قوات الاحتلال بتعزيز وجودها بآليات ثقيلة عند مداخل المدينة، خاصة عند حاجزي جبارة العسكري جنوبًا وعناب العسكري شرقًا، وكذلك عند بوابة "نتساني عوز" غرب طولكرم.

وفي تطور لاحق، حاصرت قوات الاحتلال مستشفيي ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي في المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها وانتهاكاتها واقتحاماتها المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.