الرئيس العراقي يبحث مع رئيس الوزراء الصومالي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، خلال لقائه الاثنين مع رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الذي يزور بغداد حاليا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل توسيع آفاق التعاون، خصوصا في مجال البعثات والزمالات الدراسية للطلبة الصوماليين في الجامعات العراقية.

وأكد الرئيس العراقي،خلال اللقاء، دعم العراق لأمن واستقرار الصومال، فيما شدد بري على حرص بلاده على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وكان رئيس الوزراء الصومالي التقى خلال الزيارة، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر تطورات العدوان المتواصل على قطاع غزة.