بنك إسرائيل يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5%

أعلن بنك إسرائيل، اليوم الإثنين، إبقاء نسبة الفائدة بدون تغيير وبنسبة 4.5%، وذلك على خلفية انعدام الوضوح في إسرائيل حيال مخاطر جيوسياسية.

وذكر موقع (جلوبس) الاقتصادي الإسرائيلي أن البنك ابقي للاجتماع الرابع على التوالي محتفظًا بسياسته الحذرة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 9 أشهر على قطاع غزة، فضلًا عن استقرار التضخم.

وأبقى البنك سعر الفائدة القياسي عند 4.50%.

وكان البنك قد خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يناير بعد تراجع التضخم وتضرر النمو الاقتصادي، بسبب الحرب على غزة، لكنه أبقى السياسة دون تغيير في فبراير وأبريل ومايو.