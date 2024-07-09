اليوم.. وزير الكهرباء يجتمع برؤساء شركات التوزيع لوضع خطة عمل

يعقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، اجتماع مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، بمقر الوزارة، وذلك بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والأعضاء المتفرغين بالشركة القابضة.

يهدف الاجتماع إلى التعرف عليهم بالإضافة إلى وضع خطة عمل خلال الفترة المقبلة لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء، أن هذا الاجتماع لمتابعه سير العمل وتنفيذ مهام الشركات وتركيب العدادات الذكية، للقضاء علي سرقات التيار والعمل علي الانتهاء من الممارسات لحل ازمه الكهرباء وتخفيف الأحمال وتقليل نسبه الفقد وزياده التحصيل حيث أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في انخفاض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية الناتج عن سرقات التيار.