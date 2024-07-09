فرنسا تندد بخطة إسرائيل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية

نددت فرنسا، الاثنين، بخطة الحكومة الإسرائيلية توسيع المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة.

وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية، بخطة إسرائيل شرعنة 5 بؤر استيطانية، وموافقتها على خطة بناء أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية إضافية في بعض المستوطنات بالضفة الغربية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكر البيان، أن السلطات الإسرائيلية وافقت على خطة بناء أكثر من 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية منذ عام 2023، واستولت على أكثر من 2300 هكتار من الأراضي، مشيرا إلى أن "قرار التوسع هذا يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على السلام والاستقرار في المنطقة"، بحسب وكالة وفا.

وأكد البيان أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يعد انتهاكا للقانون الدولي، وأن هذه السياسة "أججت التوتر في المنطقة".