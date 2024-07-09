محافظ سوهاج يجري جولة ميدانية لمتابعة مستوى النظافة والإشغالات

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور محمد عبدا لهادى نائب المحافظ بجولة ميدانية مسائية مفاجئة، استهدفت عدد من شوارع مدينة سوهاج، وذلك للوقوف على مستوى النظافة، وحجم الاشغالات، ومدى الانضباط بتلك الشوارع، واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أي مخالفات.

شملت جولة المحافظ ونائبه شوارع منطقة الزهراء، وسوق الزهراء، وشارع سيتي بحي شرق سوهاج، ومنطقة نجع سعودي بمدخل سوهاج البحري، وشارع ترعة نجع حمادي الغربية، وشارع المخبز الالي بحي غرب سوهاج، حيث أبدى المحافظ استياءه من مستوى النظافة ووجود العديد من الاشغالات بتلك الشوارع، ووجه مسئولي الوحدات المحلية وشرطة المرافق برفع جميع الاشغالات والتعديات على حرم الطريق والأرصفة بتلك الشوارع، وإصدار قرارات غلق للمحال والكافيهات والورش المخالفة والمتعدية، ومصادرة المضبوطات، مؤكدا أنه لا تهاون فى سبيل عودة الانضباط للشارع السوهاجي.

وشدد "سراج" على أنه من حق المواطن أن ينعم بشوارع منظمة ونظيفة وأمنة ولا مجال للتعدي على حرم الطريق، موجها بتنظيم حملات مكبرة تستهدف إعادة الانضباط لجميع الشوارع.

وعقب نهاية الجولة كلف محافظ سوهاج نائبه الدكتور محمد عبدا لهادى بالعودة لتلك الشوارع ومتابعة تنفيذ كافة التوجيهات التي أصدرها سيادته خلال الجولة.

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