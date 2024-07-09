نائب محافظ شمال سيناء: تنمية وتعمير سيناء هدف استراتيجي تسعى إليه القيادة السياسية

استقبل، يوم الإثنين، مرزق رزيق سالم رئيس مركز ومدينة الحسنة اللواء عاصم عبد الغفار نائب محافظ شمال سيناء، بحضور مديري الإدارات الخدمية بالمركز والمدينة ومديري الإدارات الداخلية بمجلس مدينة الحسنه، حيث تم استعراض ومناقشة جميع احتياجات مركز ومدينة الحسنة في كافة القطاعات الخدمية لضمان تقدم أفضل مستوى خدمي للمواطن بالمنطقة.

وأشار نائب المحافظ في حديثه أن الدولة تسعى لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بسيناء وخاصة منطقة الوسط وتتبلور هذه التنمية في جزب العنصر البشري من جميع محافظات الجمهورية إلى وسط سيناء لجعلها منطقة جزب وذلك من خلال التجمعات التنموية التي تم إنشاؤها كمرحلة أولى وجارى استكمال المرة الثانية لخلق مجتمعات عمرانية اجتماعية سكنية زراعية متكاملة الخدمات والمرافق وذلك لاتساع الرقعة الزراعية بوسط سيناء.

وأضاف نائب المحافظ أنه سوف يتم احداث طفرة في جميع المجالات بالمنطقة خلال الفترة الحالية وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما أكد نائب المحافظ على ضرة حصر جميع المشاكل التي تواجه مركز ومدينة الحسنة في قطاع الكهرباء والمياه والتعليم والصحة والتضامن وغيرها من القطاعات الخدمية وذلك لعرض هذه المشاكل على القيادة السياسية والعمل على حلها من أجل إحداث تنمية حقيقية مستدامة لأهالينا بمركز ومدينة الحسنة.

وأكد رئيس المركز والمدينة وأنه جارى العمل على تطوير كافة القطاعات الخدمية خاصه قطاع الكهرباء والمياه بمركز الحسنة.

ومن جانبه أعرب رئيس المركز والمدينة عن مدى امتنانه لمعالى نائب المحافظ على أجندة وخريطة التنمية التي سوف تقام على أرض مركز ومدينة الحسنة.