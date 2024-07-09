تنظيم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة بقصور ثقافة شمال سيناء

تواصلت فعاليات الأنشطة الصيفية، اليوم الاثنين، بفرع ثقافة شمال سيناء، منها قصر ثقافة العريش، بحوار مفتوح حول " الصراحة " تحدثت عزة زغلول امينة المكتبة عن معنى ومفهوم الصراحة وعدم الكذب، وأن الصراحة وعدم الكذب من تعاليم جميع الديانات السماوية، بجانب ورش فنية متنوعة في الرسم والقراءة الحرة، بمتابعة وتوجيه الفنانة ايناس سمير مدير القصر.

كما نظم بيت ثقافة قاطية محاضره ثقافية بعنوان " الطرق المتبعة في التربية " حاضرها الدكتور حميد منصور من مشايخ شمال سيناء، تحدث عن دور الاسرة في التربية والدور التي تقوم به الدولة من تعليم ورعاية صحية واجتماعية وغير ذلك من خدمات، وقال أن ليس كل موهوب متفوق دراسيًا، ولكن يمكن أن نقول أن كل متفوق دراسيًا يمكن أن يكون موهوب، وطرح بعض الأفكار والطرق لاكتشاف وتنمية الموهوبين، منها الحوار، ومراقبة السلوك والتصرفات والأصدقاء، والمشاركة في الأنشطة والمسابقات، والتشجيع المستمر وتوفير الجو النفسي الملائم، والتدريب على القيادة... الخ، بمتابعة احمد عبدالصاحى مدير البيت.

وفى مكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة تم تقديم العاب ترفيهية للرواد ومسابقة فنية في الرسم، اعداد ومتابعة جمال إبراهيم مدير المكتبة.

وفى السياق تم اكتشاف وتنمية الموهوبين في الشعر والالقاء من الرواد ببيت ثقافة رابعة، وتميزت الطالبة خديجه محمد بإلقاء بعض القصائد الشعرية، اعداد ومتابعة سليمان منصور مدير البيت.

كما نظم احمد صابر مدير بيت ثقافة المساعيد ورشة ومسابقة فنية في الرسم، والعاب ترفيهية للرواد منها مسرح عرائس يحكى عن السكان، نفذه الرواد بعد التدريب والتوجيه من مدير البيت.

وذلك بجانب استكمال فعاليات برنامج ثقافتنا في اجازتنا خلال الإجازة الصيفية والذى يهدف إلي تنمية مهارات الأطفال الفنية والثقافية المختلفة لجميع المواقع الثقافية بالفرع.

الأنشطة الثقافية والفنية تقدم تحت رعاية وزارة الثقافة، تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنعقدة بإقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبدالله من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني.