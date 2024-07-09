الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الاثنين، أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية أخرى في أجواء مقاطعة بيلجورود.

وجاء في بيان الوزارة "في الثامن من يوليو الجاري، حوالي الساعة 23.10 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على منشآت في أراضي روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان "قامت منظومة الدفاع الجوي [الروسية] المناوبة بإسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.

وأضاف البيان "قامت منظومة الدفاع الجوي [الروسية] بإسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".