تحت شعار "بل طوبى لِمَن يَسمَعُ كَلِمَةَ اللهِ ويَحفَظُها" أنشطة جديدة للإيبارشية

افتتحت لجنة التعليم المسيحي المركزية في ايبارشية أربيل الكلدانية النشاط الصيفي لمرحلة المتوسطة لهذا العام تحت عنوان "وسائل التواصل الاجتماعي" في مركز التعليم المسيحي لكنيسة الرسولين مار بطرس وبولس يوم امس الاثنين

يتضمن المخيم الصيفي للأيام ٨-١٣ في نفس الشهر عدة نشاطات منها محاضرات تعليمية يلقيها الاب البير هشام حول كتيبه الخاص I FACE YOU، الذي يطرح عدة أسئلة للمناقشة حول مواقع التواصل الاجتماعي في حياة الشباب اليوم. وبعد المحاضرات، يشارك الطلاب في فقرات مناقشة متنوعة، العاب تحفيزية، ونشاطات ثقافية وتعليمية. تختتم أيام النشاط برتبة صلاة جماعية وتأملات كتابية.

يهدف النشاط الى "ان يواجه الشاب ذاته والاخرين، ويقيّم بنفسه ما يقوم به عبر استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي" وذلك من خلال اتباع الفقرات والنشاطات الخاصة باللقاء.