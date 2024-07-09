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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 3 شباب إثر انهيار حجري في محجر العلاقى بأسوان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب ثلاثة شباب بإصابات خطيرة إثر حادث انهيار كتل متحجرة في محجر وادي العلاقى بمحافظة أسوان، مساء الاثنين، تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مجدي سالم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول ثلاثة شباب مصابين بإصابات خطيرة إلى المستشفى، حيث يتم تقديم الرعاية الطبية لهم.

وكشفت التحريات الأولية أن المصابين هم: محمد علي مكاوي 26 سنة والذي أصيب باشتباه كسر في الجمجمة وحالته غير مستقرة وتم نقله إلى العناية المركزة، وعلى محمد علي 24 سنة يشتبه في إصابته بكسر في الساق اليمنى، وحمدي أحمد محمود 23 سنة يعاني من كدمات وسحجات متفرقة في الجسم. 

ووقع الحادث أثناء عملهم في المحجر بمنطقة العلاقى جنوب شرق مدينة أسوان.

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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