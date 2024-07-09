دفن جثة شخص عثر عليه أعلى مزلقان السكة الحديد بالعياط

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول العثور على جثة شخص مجهول الهوية أعلى مزلقان السكة الحديد بالعياط، وصرحت بدفن الجثة عقب الاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

أفادت التحريات أن الشخص المتوفى والذي يبلغ من العمر 30 عاما، يرجح السبب في وفاته هو اصطدامه بقطار، ولم يكن لديه أي أوراق ثبوتية.

تلقى مأمور مركز العياط بمديرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أعلى مزلقان السكة الحديد بقرية الديناوية، بدائرة المركز.

انتقلت قوة من مباحث المركز وبصحبتها سيارة اسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشاب مجهول الهوية، وأن السبب وراء وفاته حادث قطار.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى وايداعه ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.