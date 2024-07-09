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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق كافية بـ 6 أكتوبر

صورة من موقع الحريق
صورة من موقع الحريق
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل كافية في مدينة 6 أكتوبر، ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة أسبابه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.
ورد بلاغ  إلى غرفة النجدة بالجيزة أفاد بنشوب حريق داخل كافية في مدينة 6 أكتوبر، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق ومحاصرته، ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وكشفت المعاينة الأولية عن عدم وقوع خسائر بشرية جراء الحادث، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق كافيه