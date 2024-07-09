انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق كافية بـ 6 أكتوبر

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل كافية في مدينة 6 أكتوبر، ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة أسبابه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

ورد بلاغ إلى غرفة النجدة بالجيزة أفاد بنشوب حريق داخل كافية في مدينة 6 أكتوبر، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق ومحاصرته، ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وكشفت المعاينة الأولية عن عدم وقوع خسائر بشرية جراء الحادث، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.