بعد انقطاعها لمدة 11 ساعة.. عودة المياه تدريجيًا لمغاغة والعدوة بالمنيا

انهت الوحدة المحلية بمركز مغاغة بقيادة الدكتور محمد حلمي رئيس المركز اعمال الصيانة لخط المياه 800م خط طرد محطة الصعايدة ، والذي يجرى من خلاله توزيع المياه علي قرى غرب مغاغة وكذلك مركز العدوة وتم عودة المياه تدريجيا لمركز مغاغة والعدوة.

وقام رئيس المركز بإخطار كل من هندسة الكهرباء وشركة الغاز والمصرية للاتصالات للتواجد الميدانى بموقع العطل تجنبا لوقوع اى تلفيات.

كما وجه رئيس المركز بتواجد سيارات مياة نظيفة تجوب المدينة والقرى، حيث قامت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالعمل علي اصلاح خط المياه ٨٠٠م بمنطقة المنشية بحي شمال مغاغة الموصل لمركز ومدينة العدوة وقري غروب مغاغة.

يأتي ذلك من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وضرورة التواجد الميداني لحل المشكلات والتي تواجه المواطنين.

كما تابع اللواء كدواني محافظ المنيا مع رئيس مركز مغاغة عملية إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه الرئيسي بقطر "800 مم" الواقع خارج محطة الصعايدة بمدينة مغاغة والمسئولة عن تغذية مركزي العدوة ومغاغة والقرى التابعة، مكلفًا رئيس الوحدة المحلية لمركز مغاغة ومسئولي شركة المياه بالتواجد المستمر لسرعة الانتهاء من الإصلاح، حيث تم الدفع بعدد 2 حفار و4 سيارات كسح لشفط المياه، والدفع بعدد من سيارات المياه النقية لتأمين احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا قطع المياه عن مركزي مغاغة والعدوة لمدة 8 ساعات أمس الاثنين.

وأعلنت الشركة أنه سيتم قطع المياه عن مركزي مغاغة والعدوة والقري التابعة لهما اليوم الاثنين من الساعة الوحدة والنصف ظهرا وحتي التاسعة مساء وذلك نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط 800مم من محطة الصعايدة.

وأعلنت الشركة بأنه سيتم توفير سيارات مياه شرب مجانا للمناطق المتأثرة وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

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