ads
الثلاثاء 09 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"خلاف على وجبة طعام ".. شاب يدفع زميله من أعلى صبة خرسانية بأكتوبر

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها مع عامل القى بزميله من أعلى صبة خرسانية على أثر مشاجرة حدثت بينهما بمدينة أكتوبر، وأمرت بحبس العامل على زمة التحقيق، بعدما استعملت عن الحالة الصحية للمصاب، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
وكشفت التحريات الأولية حول الواقعة أن العامل يبلغ من العمر 20 عامًا مصابًا بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وحالته الصحية سيئة ولا يمكن استجوابه.

وأضافت التحريات، أنه خلال عمل الطرفين بموقعهما، نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب أولوية الحصول على الطعام، على إثرها دفع المتهم زميله من أعلى صبه خرسانية ارتفاعها 7 أمتار، ما أدى إلى سقوطه وإصابته.
وجرى ضبط المتهم “عامل” يبلغ من العمر 25 عامًا، وأقر بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

لخلاف وجبة حبس عامل دفع زميله اعلى صبة خرسانية بأكتوبر