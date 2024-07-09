"خلاف على وجبة طعام ".. شاب يدفع زميله من أعلى صبة خرسانية بأكتوبر

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها مع عامل القى بزميله من أعلى صبة خرسانية على أثر مشاجرة حدثت بينهما بمدينة أكتوبر، وأمرت بحبس العامل على زمة التحقيق، بعدما استعملت عن الحالة الصحية للمصاب، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية حول الواقعة أن العامل يبلغ من العمر 20 عامًا مصابًا بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وحالته الصحية سيئة ولا يمكن استجوابه.

وأضافت التحريات، أنه خلال عمل الطرفين بموقعهما، نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب أولوية الحصول على الطعام، على إثرها دفع المتهم زميله من أعلى صبه خرسانية ارتفاعها 7 أمتار، ما أدى إلى سقوطه وإصابته.

وجرى ضبط المتهم “عامل” يبلغ من العمر 25 عامًا، وأقر بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.