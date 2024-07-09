انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق معرض سيارات بـ6 أكتوبر

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل معرض سيارات في مدينة 6 أكتوبر، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

ورد بلاغ إلى غرفة النجدة بالجيزة أفاد بنشوب حريق داخل معرض سيارات في مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق ومحاصرته، ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وكشفت المعاينة الأولية عدم وقوع خسائر بشرية جراء الحادث، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.