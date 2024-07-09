سمير الفيل يحصد جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية 2024

احتفى نادى أدب قصر ثقافة دمياط بالكاتب المصري سمير الفيل، بندوة ثقافية بعد فوزه بجائزة الملتقى للقصة القصيرة.

تناولت الندوة إضاءة نقدية حول سرده وأعماله أدارها الروائي المثقف فكرى داود بحضور ة نخبة من كبار الأدباء والمثقفين بدمياط.

شهدت الندوة شهادات مختلفة من أدباء وشعراء دمياط ممن عايشوا الفيل طوال مسيرته الأدبية،حيث قدموا إضاءات نقدية حول سرده وأعماله التي كانت موضع تأثير على المستوى الوطني ليس إلا بل امتدت أثرها لتصل إلى العربية حيث يعد الفيل أول مصري يحصد جائزة الملتقى العربي للقصة القصيرة عن روايته دمى حزينة بدولة الكويت الشقيق٢٠٢٤.

اختتمت الندوة بتكريم مستحق من احمد شولح مدير قصر ثقافة دمياط للكاتب المخضرم سمير الفيل.

ويذكر أن الكاتب سمير الفيل قد حصد عدة جوائز على المستوى الوطني منها جائزة الدولة التشجيعية عن القصة القصيرة عام 2016، ثم جائزة يوسف أبو رية عن اتحاد كتّاب مصر في 2017، وجائزة ساويرس الثقافة لأفضل مجموعة قصصية لعام 2020 في فرع كبار الأدباء عن مجموعته القصصية "أتوبيس خط 77.

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