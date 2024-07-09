منتخب مصر يرفع رصيده لـ 28 ميدالية في البطولة العربية لألعاب القوى

حافظ منتخب مصر لألعاب القوى على صدارة ترتيب البطولة العربية الثانية لألعاب القوى تحت 23 عام المقامة على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بعد حصد 28 ميدالية متنوعه.

وارتفع رصيد ميداليات مصر لـ 28 ميدالية متنوعه بواقع 11 ميدالية ذهب و11 ميدالية فضة و6 ميداليات برونز وجاء منتخب المغرب في المركز الثاني برصيد 21 ميدالية بينهم 9 ميداليات ذهب و8 ميداليات فضة و4 ميداليات برونز.

وحقق شباب مصر 11 عدد ميداليات بواقع 4 ميداليات ذهب و6 ميدالية فضة و1 ميدالية برونز بينما حققت الشابات 17 ميدالية بواقع 7 ميداليات ذهب و5 ميداليات فضة و5 ميدالية برونز.

انطلقت منافسات البطولة العربية الثانية لألعاب القوى تحت 23 عام بحضور الدكتور حبيب الربعان رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى والدكتور سيف شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى والدكتور عبدالإله الصلوي الأمين العام للاتحاد العربي لألعاب القوى والأستاذ وليد تركي المندوب الإداري وعضو مجلس إدارة الاتحاد العربي والعميد حاتم فودة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ومدير البطولة والأستاذ أحمد حمزه نائب رئيس الاتحاد المشرف على المنتخب المصري والأستاذ مجدي عبد البديع عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الإعلامية ولجنة الافتتاح والمراسم والبرتوكول، والأستاذ محمد أبو فندي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة المالية والتنظيم والأدوات، والدكتور أمين شعبان عضو مجلس إدارة رئيس لجنه الاستقبال ولجنة التسكين والمغادرة، الدكتورة مجده الخواجة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والعربي والأفريقي مشرفه على لجنة السكرتارية.

و تقام البطولة بمشاركة 12 دولة تونس والجزائر وسلطنة عمان ولبنان والسعودية وسوريا والعراق وقطر والكويت والمغرب واليمن ومصر حيث يشارك في البطولة ما يقرب من 217 لاعب ولاعبة.