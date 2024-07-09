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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عمرو خليل: الحكومة تعهدت في برنامجها بالاهتمام بملف بناء الإنسان

مجلس النواب
مجلس النواب
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قال الإعلامي عمرو خليل، إن الحكومة المصرية تعهدت في برنامجها بالاهتمام بملف بناء الإنسان خاصة في مجالات الصحة والتعليم، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية، وتحقيق التقدم المنشود، وذلك عبر بناء المزيد من المدارس الجديدة.

وأضاف «خليل»، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه كانت أيضا محددات الأمن القومي المصري، في صدارة البرنامج الحكومي خصوصا في ظل منطقة تشهد اضطرابات متزايدة في الفترة الأخيرة ما كان له تأثير كبير على مصر في مختلف المجالات.

وتابع: «المهمة صعبة أمام الحكومة المصرية الجديدة لتحقيق طموحات الشعب المصري، وستتحمل المسئولية كاملة عن تنفيذ برنامجها سواء أمام الرئيس المصري أو نواب الشعب في مجلس النواب المصري».

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