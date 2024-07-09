عمرو خليل: حضور كامل تشكيل الحكومة الجديدة للبرلمان رسالة بالتزامها لتنفيذ تعهداتها

قال الإعلامي عمرو خليل ، تحت عنوان «معًا نبني مستقبلًا مستدامًا»، أن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ، ألقى بيان الحكومة أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة المخصصة للاستماع إلى رؤى التغيير الحكومي الجديد.

وأضاف «خليل»، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة المصرية الجديدة بكامل تشكيلها كانت حاضرة في مجلس النواب في رسالة واضحة بأنها ملتزمة بتنفيذ تعهداتها أمام نواب الشعب.

وتابع: «ووفقا للقانون والدستور المصري، سيدرس مجلس النواب المصري البرنامج الحكومي خلال 10 أيام قبيل منحها الثقة، في مدة لا تتجاوز ال30 يوما».

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة تضم 30 وزيرا بينهم 20 وزيرا جديدا؛ أي أن التغيير الحكومي شمل ثلثي التشكيل السابق.

ولفت أنه خلال الجلسة جرى استعراض أبرز النقاط الرئيسة في برنامج الحكومة المصرية الجديدة، والتي تضمن 4 محاور تشمل الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد والخدمات وتدعيم الاستقرار السياسي.