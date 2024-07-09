ads
الثلاثاء 09 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"متحدث الوفد": فيديو "صفقة الآثار" لم يثبت تصويره داخل الحزب وسيتم التحقيق

ياسر الهضيبي
ياسر الهضيبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ والمتحدث الرسمي لحزب الوفد، أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق مركزية غدًا برئاسة رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة، للتحقيق مع  الذين ظهروا في فيديو "صفقة الآثار"، وأكد على أنهم  ليسوا قيادات في حزب الوفد.

وأضاف الهضيبي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مصر جديدة مع الإعلامية إنجي أنور، على قناة etc,  أنه فور ظهور الفيديو تم التعرف عليهم من خلال صورهم وصوتهم وحتى الآن لم يتم تحديد أن كان تم تصوير الفيديو داخل الحزب أما لا.

واختتم الهضيبي قائلا: "سيتم استدعائهم غدًا في الرابعة عصرًا للتحقيق معهم، وإذا ثبتت عليهم الواقعة فسوف يوجهون جريمتين أحدها هي جريمة سياسية تخص الحزب نفسه والأخرى جنائية فهذا جريمتين وهي جريمة سياسية وهي تخصصنا والأخرى جريمة جنائية وهي من اختصاص النيابة العامة.

الدكتور عبد السند يمامة الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد المتحدث الرسمي