القصبي: الحكومة الجديدة بها كفاءات عديدة.. والدولة تسعى إلى تلبية مطالب المواطن

قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة بها الكثير من الكفاءات من أجل التغلب على التحديات الضخمة والمخاطر الضخمة التي تواجه الدولة المصرية.

وأضاف، خلال لقاء مع الإعلامي إبراهيم عزت عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ حجم التحديات جعلت هناك حاجة إلى حكومة خاصة جدا في مرحلة شديدة الخطورة، كما أن الشعب المصري واجع ملفات ضاغطة عديدة مثل التضخم وارتفاع الأسعار.

وذكر، أن المواطن المصري باختلاف مطالبه وفئات المجتمع هو الأساس، وبالتالي، فإن الدولة المصرية تسعى إلى أن تلبي مطالب المواطن، مشددًا على أهمية مساندة الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد، على ضرورة أن يتضمن برنامج الحكومة جزءً يحافظ على الفئات الأكثر احتاجيا، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، تم التدخل اجتماعيا للحفاظ على الفئات التي تعاني بشدة من الظروف الاقتصادية.



