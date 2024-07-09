"حقوق إنسان النواب": بيان الحكومة يلبي احتياجات المصريين

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عندما أطلق على الحكومة الجديدة لقب "حكومة التحديات"، يعي تماماً أن الكثير من التحديات سواء العالمية أو الداخلية او الإقليمية تنتظر الحكومة الجديدة، وأكد أن البيان واقعي وطموح، ويوضح ما تعاني منه الدولة المصرية والمواطن.



وأضاف النائب الدكتور أيمن أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مصر جديدة، مع الإعلامية إنجي أنور، على قناة etc، أنه جرى تشخيص جميع المشاكل في إطار المحاور الرابعة الذي تطرق برنامج الحكومة إلى مناقشتهم، وهم المحور الأمني والاقتصادي وبناء الإنسان والتعليم والصحة والمحور السياسي، وسيتم العمل على حلالكثير من المشكلات وعلى رأسها مشكلة الكهرباء والتضخم والأسعار.