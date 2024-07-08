الأونروا تعيد فتح مركزها الصحي في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم، الاثنين، أنها أعادت فتح مركزها الصحي في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

كان المركز قد تعرض لأضرار جسيمة في شهر يناير الماضي، ويأتي إعادة فتحه بهدف "دعم العائلات النازحة التي عادت إلى المنطقة بحثًا عن مأوى".

وفي منشور عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، صرحت الوكالة الأممية: "تمكن موظفونا في خان يونس من إعادة فتح مركزنا الصحي بعد تعرضه لأضرار جسيمة في يناير الماضي".

وأضافت الوكالة أن "عدم وجود مرافق صحية أخرى في هذا الجزء من خان يونس يجعل من العيادة أمرًا ضروريًا لدعم العائلات النازحة التي عادت إلى المنطقة".

يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، مستخدمة العمليات البرية والبحرية والجوية.

وقد أسفر هذا العدوان عن استشهاد أكثر من 38،193 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87،903 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض.