عضو "الأمن القومي بالنواب": المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

قالت النائبة سحر القاضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تشكيل الحكومة الجديدة تضمن الاستعانة بقيادات نسائية عديدة، وهو ما يدل على أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولافتةً إلى أن التشكيل الوزاري متوافق مع الرؤى الجديدة للعاصمة الإدارية الجديدة والجمهورية الجديدة.



وأشارت القاضي، خلال لقاء مع الإعلامية لما جبريل عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن المرأة المصرية حاضرة بقوة في كل مجالات الحياة، السياسية، الاجتماعية، والوظيفية، كما أن تمثيل المرأة في البرلمان بلغ نسبة 25% في مختلف لجان مجلس النواب.



وأوضحت، أن ملف مواجهة الإرهاب من أهم ملفات اللجنة، بحيث لا تكون مقاومته ومواجهته بالعمل العسكري فقط، ولكن يجب أن يكون هذا الأمر بالتوازي مع العمل التنموي، مؤكدةً أن الدولة تواجه الإرهاب بكل قوة، وستظل مصر محروسة إلى يوم الدين.