برلماني: بيان الحكومة في مجلس النواب استند إلى مخرجات الحوار الوطني

قال النائب طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن محاور بيان الحكومة اليوم كانت مهمة للغاية، وكان جامع شامل، ويتماشى مع مخرجات الحوار الوطني، فالمحاور كانت مهمة خاصة المحور السياسي الخاص بمهمة التشريعات والقوانين التي ستتقدم بها الحكومة للبرلمان، كقانون المجالس المحلية وقانون انتخابات مجلس النواب، وقانون تنظيم العمل الأهلي، أيضًا محور الأمن القومي، وهو في غاية الأهمية، للحفاظ على حدودنا وسياستنا.



وأضاف عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مصر جديدة، مع الإعلامية إنجي أنور، على قناة etc، أن البيان استند إلى رؤية مصر ٢٠٣٠، وأيضًا استند مخرجات الحوار الوطني، وهذا منهج جديد خصوصًا إن الحوار الوطني كان معبر عن آراء وطموحات المواطنين.