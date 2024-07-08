ماذا يريد المصريون من الحكومة الجديدة؟ .. علي جمعة يجيب

تقدم الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية فى مجلس النواب، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا التوقيت المهم الذي كلف فيه بتشكيل الحكومة الجديدة في ظل احتياج البلاد الحكومة الجديدة لدفعة جديدة للعمل.

وأضاف جمعة، خلال لقاء مع الإعلامي محمود السعيد لـ"إكسترا نيوز"، أن هذا التغيير فيه أمل كبير في وضع خطة مناسبة وواقعية نستطيع فيها الاستفادة من الماضي للبدء في الجمهورية الجديدة.

وتابع، أن العصر الحالي مختلف وكذلك المشكلات وإدراك الواقع، ومن ثم، كان لابد من وجود خطط مبتكرة خارج الصندوق للعمل الحكومي في المرحلة القادمة.

وأوضح، أن الشعب يريد من الحكومة الجديدة وضع خطة متكاملة متكاملة تهتم بقضايا الاقتصاد والاستثمار وضبط الأسواق ومعيشة الناس ورفاهة المواطن في الصحة، التعليم، والبحث العلمي الذي هو بوابة دخول العصر الحديث.

وواصل: "الشعب يريد من الحكومة أن تهتم بالتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة المختلفة المتعددة التي نحتاج إليها من الآداب والفنون والرياضة".