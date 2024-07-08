"زراعة النواب": مشهد اليوم تاريخي ويحقق رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة

قال أحمد البنا عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اليوم تاريخي في مصر، مواصلا: "كل دول العالم بتبص علينا النهاردة وبتشوف وإحنا في العاصمة الإدارية الجديدة".



وأضاف، خلال لقاء مع الإعلامي إبراهيم عزت عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ مشهد اليوم تاريخي يحقق رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة، موضحًا: "متفائلون بالفترة المقبلة، والفترة الماضية شهدت طفرة في مجال الزراعة وهو ما تجسد في عدد من المشروعات الجديدة مثل مستقبل مصر والوادي الجديد والعوينات ووادي النطرون".



وتابع عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: "مصر دولة زراعية، ولكي نضبط الأسعار ونستصلح ونصدر ونحصل على العملة الصعبة، فإننا يجب أن نهتم بالزراعة، ولدينا مناخ منافس لكل دول العالم، وهناك مشكلة في ندرة المياه وبالتالي، فإن المحصول الذي نزرعه يجب أن يعود علينا بأعلى نسبة من الربحية".