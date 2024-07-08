"موازنة النواب": الحكومة الجديدة تشكيل جيد.. وعودة وزارة الاستثمار كانت من أهم مطالبنا

قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ انطباعه الأولي عن الحكومة الجديدة أنه تشكيل جيد، به عودة وزارة الاستثمار التي كانت من أهم مطالب المجلس والمواطن المصري.



وأضاف، خلال لقاء مع الإعلامي محمود السعيد عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كنا في حاجة إلى وزير للاستثمار من أجل جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية، وبالتالي، فإن عودة وزير الاستثمار شيء مهم للغاية".



وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "جرى دمج وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الخارجية والهجرة، وكان لها تقارير عديدة في السنوات السابقة بضرورة دمج بعض الوزارات لتوحيد وتكامل الرؤية وتحقيق الأهداف وترشيد الإنفاق".

وواصل: "هذا التشكيل يضم أيضا أسماء لها خبرات كثيرة على غرار ما حدث مع وزيري البترول والاستثمار، وهناك خبرات من داخل الجهاز الحكومي مثل وزير المالية الذي كان نائب وزير منذ 8 سنوات".



