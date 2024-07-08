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الثلاثاء 09 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس "رياضة النواب": بناء الإنسان المصري من التكليفات المهمة للحكومة الجديدة

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قال النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنّ المجلس متفائل بالحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن التشكيل الجديد ينم عن ثقة الرئيس السيسي في بدء إصلاح اقتصادي فعلي بعد صعوبات كبيرة واجهت الدولة المصرية.

وأضاف حسين، خلال لقاء مع الإعلامي محمود السعيد عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ التشكيل الحكومي بتغيير 23 وزيرا به إشارة لتغيير في العمل الإداري وطرق التفكير في إيجاد حلول غير تقليدية وحلول خارج الصندوق لمواجهة أزمات فعلية عالمية أثرت بدورها على الدولة المصرية.

وتابع: «الدولة المصرية مرت بصعوبات، والرئيس السيسي وجه الحكومة الجديدة بمراعاة بعض النقاط الأساسية ومنها أهمية النقاط الخاصة بمحاور الأمن القومي المصري، ومنها بناء الإنسان المصري، فمن التكليفات المهمة لدى الحكومة الجديدة بناء الإنسان المصري»، مشددًا على أن الدولة المصرية عملت بجد وجهد لتأهيل الشباب المصري.

النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برنامج الحكومة الجديدة مجلس النواب