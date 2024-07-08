بن غفير: نعيش حالة من الفوضى في قطاع غزة وعلى الحدود الشمالية

اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن إسرائيل تعيش حالة من الفوضى في قطاع غزة وعلى الحدود الشمالية مع لبنان.

وفي تغريدة نشرها بن غفير على منصة "إكس" يوم الاثنين، أشار إلى أن الوضع في غزة وعلى الحدود الشمالية مع لبنان يظهر تخبطًا كبيرًا.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يتم تقييده في التعامل مع هذه الأوضاع، وأن المفاوضات تجري بشروط غير مقبولة من حيث المبدأ، ما يؤدي إلى تسوية سياسية تُعتبر استسلامًا للإرهاب على جميع الجبهات.

وأوضح بن غفير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتصرف وكأنه يدير حكومة رجل واحد، ويتخذ القرارات منفردًا ويعزل شركاءه في الحكومة، مما يفقد اجتماعات مجلس الوزراء مضمونها وأهميتها.

وأشار إلى أن حكومة اليمين يجب أن تأخذ في الاعتبار مواقف جميع أعضائها وأنها ليست مجرد مصطلح فارغ.

وأضاف أن هدفهم ليس فقط المشاركة بل التأثير على القرارات، مؤكدًا أن مطلبهم بالدخول إلى مجلس إدارة الحرب، الذي يُدار الآن كحكومة، لا يزال قائمًا.

ويأتي هذا التصريح في ظل محاولات نتنياهو لإبعاد بن غفير، المعروف بآرائه المتطرفة، عن دائرة صنع القرار الضيقة فيما يتعلق بحرب غزة والصراع مع حزب الله اللبناني.