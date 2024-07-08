محافظ بورسعيد ينعى والدة الإعلامي محمد شردي

الإثنين 08/يوليو/2024 - 11:44 م

نعى اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد الجديد، ببالغ الحزن والأسى، اليوم الاثنين، وفاة والدة الإعلامي محمد مصطفى شردي، ابن بورسعيد، داعيا الله أن يلهم ذويها الصبر والسلوان ويتغمدها بواسع رحمته وغفرانه.

محافظ بورسعيد ينعي والدة الإعلامي محمد شردي

وتقدم محافظ بورسعيد، في بيان له، بخالص العزاء للإعلامي محمد شردي، ولأسرة الفقيدة رحمة الله عليها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

ومن المنتظر أن تشيع جنازة والدة الإعلامي محمد شردي غدا عقب صلاة الضهر بمسقط رأس العائلة في محافظة بورسعيد.