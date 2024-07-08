مرتضى منصور يتلقى عزاء أحمد رفعت بالحامدية الشاذلية.. شاهد

تلقى المستشار مرتضى منصور؛ مساء اليوم الإثنين؛ العزاء في اللاعب الراحل أحمد رفعت بالحمدية الشاذلية.

وحرص عدد من أعضاء نادي الزمالك على تأدية واجب العزاء في اللاعب الراحل؛ فيما طالب عدد من الحضور التقصي بشأن أزمة أحمد رفعت وبيان الحقيقة بشأن أزمة اللاعب الراحل.





وأعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تشكيل لجنة قانونية بشأن ملابسات وفاة اللاعب أحمد رفعت لاعب نادى مودرن فيوتشر، بعدما أثيرت بعض الأحاديث حول وفاته وما تعرض له في الفترة الماضية.



وكشف "صبحى" إنه سوف يتم تشكيل لجنة قانونية لمتابعة الأمر، قائلاً: "ليست طرفًا في هذا الأمر ولديها الجزء الإداري والرقابي".

وأضاف أن اللجنة تضم مستشارين من القضاة على درجات عالية من المستوى القضائي، وبحث كل النتائج بشكل عاجل وكل دورة العمل والأجواء الإدارية حتى جميع الأمور المرتبطة بالوكلاء؛ وأن اللجنة تعمل بشكل عاجل، وهناك تتبع للرأي العام وبكل مستجد وبشكل منظم".



مرتضى منصور يتلقى عزاء أحمد رفعت بالحامدية الشاذلية

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