خبير أمني يكشف سبب تطور نمط الجريمة في الأعوام الأخيرة

ترصد "البوابة نيوز"، أسباب تطور نمط الجريمة في مصر، خلال السنوات الأخيرة، بعد وقائع القتل البشعة التي وقعت، كجريمة سفاح التجمع، وسفاح الإسماعيلية وجريمة قتل طفل شبرا وتصوير لحظة قتله ونزع أعضائه لبيع الفيديو علي مواقع الدارك ويب، "الإنترنت المظلم".

من جانبه قال اللواء أشرف عبدالعزيز، الخبير الأمني والحاصل علي نوط الامتياز من الدرجة من الأولي للشجاعة النادرة، من الرئيسي عبدالفتاح السيسي، أن الجريمة موجودة منذ القدم، فهي مطلع القرن العشرين، شاهدنا جرائم الشقيقتان راية وسكينة وأصبحن من أشهر السفاحين في مصر، حيث اشتهرتا بتكوين عصابة لإستدراج النساء وقتلهن ودفنهن من أجل السرقة، وتسببا في حالة من الذعر في مدينة الإسكندرية، وتم تجسيد القصة في عمل درامي بعد ذلك.

وتابع الخبير الأمني، اما اليوم فهناك عوامل أخري أدت لزيادة العنف والجريمة، كانتشار المخدرات المستحدثة بأنواعها المختلفة كالآيس والشابو والشادو، وهي أخطر أنواع المخدرات، بسبب تركيبها الكيميائي الذي تؤثر بشكل كبير علي كيمياء الدماغ وعلي المخ، لدي المتعاطي، ويجعله أكثر عدوانية ويميل للعنف بشدة، وارتكب متعاطي تلك المواد أكثر الجرائم بشاعة وأغربها، كما شاهدنا في واقعة سفاح التجمع، فتبين ان المتهم مدمن لمخدر الآيس، وكما شاهدنا أيضا في جريمة سفاح الإسماعيلية، تبين ان المتهم متعاطي لتلك المواد المخدرة، والتي تجعلهم أكثر عدوانية وحبا لسفك الدماء دون وجود أسباب قوية تدفعم لإرتكاب هذه الجرائم بتلك البشاعة.

وتابع "عبدالعزيز"، أن الأجهزة الأمنية تستخدم أحدث التقنيات، للوصول لمرتكبي هذه الجرائم، وتبذل قصارى جهدها للحد من انتشار المواد المخدرة، فيوميا تشن الأجهزة الأمنية حملات مكثفة علي تاجري تلك المواد، وخلال الأسابيع الأخيرة جرى القبض علي ما يقرب من 50 تاجر مخدرات، وضبط كميات من المواد المخدرة تجاوز قيمتها الـ100 مليون جنيه.