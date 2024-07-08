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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على المتهم بقتل زوجته حرقا في المرج

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عامل، قتل زوجته حرقا، بعدما سكب عليها بنزين، في منطقة المرج بسبب خلافات بينهما.

ورد بلاغ للمقدم أحمد مصلح، رئيش مباحث قسم شرطة المرج، من الأهالي، مفاده مقتل سيدة ثلاثينية علي يد زوجها.

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب خلافات بين المجني عليها وزوجها، وانها سبق لها الزواج من رجل اخر، وعندما تزوجها المتهم، اتفقا علي عدم اخبار أهله بتلك الزيجة، إلا انها خالفت وعدها وقامت بإخبار أسرته بالزواج منها.

مما اثار حفيظته وقام بإشعال النيران بها، ووفاتها متأثرة بإصابتها بحروق متفرقة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

القبض علي المتهم المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهم شرطة المرج