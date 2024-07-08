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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 15 حالة تعد على أراضي النيل بالمنيا

جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
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قال  عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية بقرية تله ونزلة حسين والمنيا وأجهزتهما  التنفيذية تمكنت اليوم من رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ١٥ حالة تعدى بالبناء المخالف على حرم نهر النيل بمدينة المنيا بمساحة ٣٧٧متر وجرى التعامل الفورى معها وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي واحتراماً لسلطة القانون دون استثناء أحد .
اشرف على الحمله نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورئيس الوحده المحليه بالقريه وقسم التنظيم.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، على المتابعة المستمرة والوقوف الفورى لكافة أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمه للبناء، مؤكداً كلامه برصد المخالفه والتعامل الفورى معها دون استثناء أحد.

 

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