إنهاء أول مطابقة بالمنيا بشأن إجراءات دخول المرافق لنموذج 8.. صور

قام العميد المهندس هشام محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة الهندسية، بحضور اللواء أ.ح أحمد مصطفى السايس رئيس مركز ومدينة بنى مزار بعمل أول مطابقة فى محافظة المنيا بواسطة الهيئة الهندسية لانهاء اجراءات دخول المرافق لاول نموذج ٨ فى قرية القيس باسم المواطن يحيى محمد ذكريا الامر الذى يدل على السرعة فى انجاز المهام والجودة فى انهاء اجراءات نموذج ٨.



من جانبه شدد اللواء أ.ح وكيل أول الوزارة أحمد السايس رئيس مركز ومدينة بنى مزار على ضرورة الاستمرارية بالكفاءة مع اتمام العمل بالجودة والسرعة المطلوبة ف العمل بطلبات التصالح والذى بدأ من يوم الثلاثاء 7 مايو وفق القانون 187 لسنة 2023.



وبناءاً على تعليمات رئيس الجمهورية فأنة بدأ إصدار نموذج ٨ بإسم يحيى ذكريا محمد على، القيس و تم انهاء جميع الاجراءات من الوحدة المحلية وجرى اليوم تطبيق معاينة اللجنة الهندسية .



ليكون المركز التكنولوجى ببنى مزار أول مركز بمحافظة المنيا قام بالمطابقة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية لانهاء اجراءات دخول المرافق لنموذج ٨.

وأكد رئيس المركز على تضافر كافة الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين أثناء تقدمهم بطلبات التصالح ، من خلال تخصيص شباك لتلقى الطلبات وتعليق بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجي لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة ضمن ملف التصالح، فضلا عن أماكن لانتظار المواطنين.

جاء بناء على توجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بشأن التيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد.

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