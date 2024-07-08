10 طرق للعناية بالبشرة قبل النوم.. تعرفي عليها

تعد العناية اليومية بالبشرة، والحصول علي بشرة صافية من أكثر الاشياء التي تحرص عليها، ونقدم لكن مجموعة من النصائح والإرشادات للعناية بالبشرة قبل النوم، لتحقيق بشرة مشرقة ونضرة.

تنظيف البشرة بعناية:

.يعد تنظيف البشرة قبل النوم خطوة أساسية لإزالة الشوائب والأوساخ التي تتراكم عليها طوال اليوم.،لذا استخدمي منظفا لطيف وفعّال لتنظيف البشرة بعمق، مع التركيز على إزالة المكياج بشكل كامل بعد التنظيف، جففي بشرتك بلطف بواسطة منشفة ناعمة.

استخدام التونر:

بعد تنظيف البشرة، استخدمي التونر لاستعادة توازن الرطوبة وإغلاق المسام. يساعد التونر في تقليل الالتهابات الناتجة عن التلوث والعوامل البيئية الضارة.

تطبيق كريم العين:

لا تنسي استخدام كريم مرطب خاص بمنطقة العين، حيث تكون البشرة هناك أكثر رقة وحساسية،و يساعد كريم العين على ترطيب هذه المنطقة الحساسة وتقليل ظهور التجاعيد والهالات السوداء.

جلسة مساج للبشرة:

احرصي على إدراج جلسة مساج للبشرة في روتين العناية الليلي،فيمكن استخدام زيوت طبيعية مثل زيت اللوز أو زيت جوز الهند لتدليك البشرة بحركات دائرية لتحفيز الدورة الدموية وتحسين مرونة البشرة.

استخدام الوسائد الناعمة:

استخدمي وسادة ناعمة ومريحة للنوم، حيث إن الوسادات الخشنة قد تسبب تجاعيد فير مرغوب فيها على البشرة أثناء النوم.

نظام غذائى جيد

من الضروري الاهتمام بتغذية البشرة من الداخل، لذا اتبعي نظام غذائي متوازنا يشمل الفواكه والخضروات والبروتينات لتعزيز صحة البشرة ونضارتها.

حماية البشرة من أشعة الشمس:

تعتبر أشعة الشمس من أكثر العوامل التي تؤثر سلبا على صحة البشرة، وذلك بسبب التعرض المستمر لها. لذا، من المهم جدا استخدام كريم واقي من الشمس خلال النهار، لحماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتأخير علامات الشيخوخة المبكرة.

الابتعاد عن التدخين:

يوثر التدخين على صحة البشرة بشكل كبير، ويتسبب في ظهور التجاعيد ، وزيادة شاكل البشرة ومنها حب الشباب والبثور، لذا ينصح بالابتعاد عن عادة التدخين للحفاظ على بشرة صحية وشابة.

الاسترخاء والتخلص من الضغوطات:

تلعب الضغوطات اليومية دورا في التأثير على صحة البشرة ،حيث تزيد من إفراز الهرمونات التي تسبب مشاكل البشرة مثل البثور والبقع.

لذا من الضروري أن تحافظي على روتين يومي للاسترخاء وممارسة التقنيات الاسترخائية مثل اليوغا أو التأمل، وكذلك قضاء وقت جيد مع الأصدقاء والعائلة لتقليل مستويات التوتر وتحسين صحة بشرتك.

النوم الكافي:

من الضروري ن الحصول على كمية كافية من النوم كل ليلة، حيث إن النوم الجيد يساهم في تجديد خلايا البشرة وتعزيز إشراقتها في الصباح الباكر.