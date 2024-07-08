كولر: سعداء بالفوز على الطلائع.. وأداء الأهلي تحسن في الشوط الثاني

أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، سعادته بالفوز على طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز .

وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن أداء الأهلي تحسن في الشوط الثاني، وإنه تحدث مع اللاعبين بين الشوطين وأجرى عدة تغييرات من أجل زيادة الفاعلية الهجومية والضغط، مما ساهم في تسجيل هدفي الفوز.

أضاف أن مصطفى شوبير أدى بشكل جيد، وأنه يود أن يشكره على هذا الأداء خاصة في الشوط الأول لأنه حافظ على نظافة شباكه بتصديه لعدة محاولات من المنافس.

وعن غياب محمد الشناوي ومحمود كهربا، قال مارسيل كولر: كهربا خاض تدريبات منفردة لمدة أسبوع، وأمس فقط شارك في التدريبات الجماعية، لذا كان من الصعب أن يشارك اليوم، وبالنسبة للشناوي فإنني لا أرغب في وضع مصطفى شوبير على الدكة بعيدًا عن حساسية المباريات، كما أنني اتفقت مع الشناوي على منحه بعض الراحة كل فترة.

وأوضح المدير الفني للأهلي أن محمد الشناوي سيكون الحارس الأساسي للأهلي في لقاء بيراميدز القادم. كما أبدى سعادته بمستوى وسام أبو علي وتسجيله الأهداف، مؤكدًا أنه ينتظر منه الكثير في الفترة المقبلة.

وبالنسبة للمباراة القادمة للأهلي أمام بيراميدز قال كولر: مباراة هامة جدًّا، لأنها أمام المنافس المباشر، وأنا منحت اللاعبين راحة غدًا، وبعدها سوف نستعد ونحضر أنفسنا جيدًا لمباراة بيراميدز من خلال دراسة المنافس وطريقة لعبه، وهدفنا سيكون الفوز في المباراة بكل تأكيد.