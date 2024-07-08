رئيس مدينة بني مزار: الرقعة الزراعية حق أصيل للأجيال القادمة

قام اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة بنى مزار بجولة ميدانية رافقه فيها العميد هشام محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة الهندسية للمرور على مخالفات التعدى على الاراضى الزراعية ضم الموجة٢٣لازالة التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية والاطلاع على الاجراءات القانونية المتخذة حيال تلك المخالفات.

وفى هذا السياق اصدر رئيس مركز بني مزار توجيهات خاصة بشأن اتخاذ كافة الاجراءات المتبعة للتصدى لتلك المخالفات مع ازالة جميع التعديات، كما وجة بالتصدي الحاسم والحازم لجميع المخالفات على الاراضى الزراعية.

وفى ذات الاطار تم تنفيذعدد عدد حالة تعدى على الرقعة الزراعية بالارشاد الزراعي وتم التنفيد وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد رئيس مركز بني مزار على تذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة على الرقعة الزراعية وذلك في ضوء المتابعة المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية كحق أصيل للأجيال القادمة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بالرقعة الزراعية.

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