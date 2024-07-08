محافظ المنوفية يستقبل مدير الأمن لتقديم التهنئة بتجديد الثقة

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مساء اليوم، في مكتبه بالديوان العام، اللواء عمرو رؤوف، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية، واللواء أحمد خضر، مدير الأمن الوطني، وذلك لتقديم التهنئة له عقب تجديد ثقة القيادة السياسية لفترة جديدة.

حضر اللقاء اللواء عماد يوسف، السكرتير العام، واللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أحمد عبدالله والعميد محمد خميس.

وتناول اللقاء بحث آليات التعاون المشترك بين المحافظة ومديرية الأمن، ومناقشة عدد من الملفات الهامة والحيوية بالمحافظة.

أكد محافظ المنوفية، على أهمية الدور الحيوي والهام لرجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى حرصه على تحقيق التعاون المستمر مع أجهزة الأمن لإستكمال مسيرة التنمية في المحافظة، وذلك في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.