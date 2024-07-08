رئيس مدينة ملوى: لا تهاون مع المتعدين على أراضى الدولة

قام تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة ملوى، وعدد من الجهات المعنية، بالتصدى لحالة تعدي على أملاك الدولة بمساحة واحد فدان بالصحراوى الغربى بعرب بنى خالد بقرية ابشادات ضمن الموجة ٢٣لازالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف

وأكد «ابوسداح» ان الدولة لن تتهاون فى التصدى لأى حالات تعدى على أراضى املاك الدولة، ولكل من تسول له نفسه بعدم احترام القانون ، مشددا بضرورة مراجعة أوضاع التقنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، بإزالة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف، مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين. ومواجهة كافة أشكال التعديات والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال المتابعة المستمرة ،مع التركيز على إزالة التعديات في المهد

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