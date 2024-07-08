وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية بالمحسمة فى يومها الأول

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية اليوم ،أعمال القافلة الطبية التى أطلقتها مديرية الصحة بقرية المحسمه بإدارة القصاصين الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة ،للكشف علي المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان .

يأتى ذلك بُناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ودعم اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية ،بتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجيه للمواطنين بالأماكن النائية والمحرومة.

وقالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن إجمالى تردد المواطنين خلال اليوم الأول بلغ 230 مواطن من خلال 7عيادات تخصصية [الجراحه ،باطنه ،نسا ،أطفال ،أسنان ، تنظيم اسرة، أمراض مزمنة] ،بالإضافه إلى خدمات الأشعة ،الفحوصات المعملية ،التثقيف الصحى ،وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمه لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة ،كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لإستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة.

وأشارت الدكتورة بثينه بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد 64 مواطنًا بعيادة الباطنة و37 مواطنًا بالجراحة ،و12 سيدة بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 8 سيدات، بالإضافة إلى إستقبال عدد 59حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 27 حالةً، بينما استقبلت عدد 21 حالة بعيادة الأسنان ،كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية المجانية فضلا عن ندوات التوعيه والتثقيف الصحي للمترددين.

رافق وكيل وزارة الصحة دكتور محمد إبراهيم مدير إدارة التل الكبير الصحية، دكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة.