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الإثنين 08 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة ملوى: نسعي لتقديم أفضل خدمة للمواطن وإحالة كل متقاعس للتحقيق

تاج جلال ابو سداح
تاج جلال ابو سداح رئيس مدينة ملوى
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أكد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ملوي أن الحملات المرورية  على كافة المصالح الحكومية  التي تقع داخل نطاق الوحدة المحلية مستمرة تنفيذاً لتكليفات اللواء  عماد كدوانى محافظ المنيا، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز.

جاء ذلك خلال قيام  رئيس مركز ومدينة ملوى، بالمرور المفاجئ على عدد من القطاعات الخدمية بنطاق الوحدة المحلية لمجلس قروى ابشادات بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا ،وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين بالمواعيد الرسمية ورصد أي سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية.

حيثُ تم المرور على الوحدة الصحية بقرية ابشادات وقرية بنى خالد ، وذلك لمتابعة سير العمل والانضباط من قبل الموظفين والتزامهم بالمواعيد الرسمية للحضور والانصراف والوقوف على الاحتياجات الفعلية ومدى توافر الادوية والالبان والامصال بالوحدة وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

وخلال المرور وجه رئيس المركز بالسعى جاهدا لتقديم افضل خدمة للمواطنين واحالة كل من يتقاعس فى اداء عملة الى جهات التحقيق

ومن جانب اخر تم المرور على الوحدة البيطرية بالقرية للتأكد من انتظام سير العمل بالوحدة من انتظام لجان الرش ضد الطفيليات والتجريع ضد الديدان، وايضا انتظام لجان الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وذلك فى اطار الحفاظ على الثروة الحيوانية.

كما تفقد رئيس المركز الجمعية الزراعية للتأكد من اعمال توزيع الاسمدة للمزارعين الحاملين للكارت الذكي وللبطاقة الورقية للحيازة الزراعيه. 

 

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الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء عماد كدواني محافظ المنيا رئيس مدينة ملوي قرية بني خالد محافظة المنيا مدينة ملوي