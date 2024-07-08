إزالة 18 حالة تعدٍ بمطاي ضمن الموجة 23

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بمحافظة المنيا، برئاسة محمد عبد الغني حسن، رئيس مركز ومدينه مطاي وقيادة اللواء أشرف عبد المالك مساعد مدير أمن المنيا للشمال إزالة ١٨ حالة تعدي على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة في حملة مكبرة بالتعاون مع جهات الولاية من الزراعة والطرق وأملاك الدولة وقوه امنيه من مركز شرطه مطاي.

وقال محمد عبد الغني حسن رئيس مركز مطاي ان حملة الإزالة تمكنت من إزاله عدد ١١ حالة تعدي على الأراضي الزراعيه خارج الحيز العمراني بمساحة ٢٦٠٤ متر وعدد ٦ حاله تعدي على الري و١ حاله تعدي على الطرق بمساحة ١٥٣٠ متر باجمالي ١٨ حالة واجمالي مساحة ٤١٣٤ متر في نطاق قطاع ابوان وقطاع حلوه بمطاي، بالتعاون مع جهات الولاية. حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محمد عبد الغني، رئيس مركز مطاي استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون، وتنفيذا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

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